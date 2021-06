Inghilterra, Mount: "Che strano giocare contro Modric, è un mio punto di riferimento"

Mason Mount, centrocampista del Chelsea e dell'Inghilterra, ha parlato in conferenza stampa di Luka Madrid, un suo punto di riferimento che incrocerà tra pochi giorni in Croazia-Inghilterra: "Modric è sempre stato un giocatore a cui mi sono ispirato. Sin da quando era in Premier ero solito osservarlo. Giocare contro di lui è strano, l'ho guardato per così tanto! Conosco le sue mosse e cosa fa di solito."