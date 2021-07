Italia, Chiellini: "Non bisogna sprecare queste energie e godiamoci questa serata tutti insieme"

Il capitano azzurro Giorgio Chiellini ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della finale contro l'Inghilterra: "Mancini prima della partita contro la Spagna sentiva che sarebbe stata una partita difficile e anche prima dell'Austria. La tensione nei ragazzi più giovani? Nei ragazzi ci può stare, ormai ci siamo. D'ora in poi dobbiamo cercare di stemperare sempre di più la tensione. Per la partita c'è da preparare due, tre cose ma non di più. Penso che tutti se la siano già sognata e vista nella testa tante volte. Adesso non bisogna sprecare queste energie, tenersele dentro e domani sera tutti insieme, dal primo al ventiseiesimo e ai 60 milioni di persone a casa, andiamoci a godere questa serata".