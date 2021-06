L'orgoglio del CT Marco Rossi: "Ci eravamo vicini, incredibile essere tristi dopo un 2-2 a Monaco"

Mister Marco Rossi è orgoglioso della sua Ungheria, che ha sfiorato una clamorosa impresa nel "gruppo della morte". I magiari hanno spaventato Portogallo, Francia e Germania e hanno quasi eliminato i tedeschi: "Sono deluso perché siamo stati vicini alla qualificazione, ma molto contento della prestazione dei ragazzi. Sono soddisfatto, dobbiamo essere realisti: abbiamo fatto tutto quello che potevamo contro avversari del genere. Anche le favole finiscono e non sempre hanno un lieto fine. Sono però orgoglioso della squadra. Peccato però, eravamo così vicini... Sarò sincero, non mi piace difendere e preferisco la pressione a tutto campo, ma solo tenendo contro di tutti gli elementi tattici avremmo avuto una possibilità. È incredibile essere tristi dopo un 2-2 a Monaco. Abbiamo combattuto per tre partite come leoni, abbiamo reso orgoglioso il popolo ungherese. Non abbiamo avuto paura dei grandi nomi che abbiamo affrontato. È un risultato storico ugualmente".