La Danimarca dà spettacolo: 4 gol per 2 partite consecutive, prima volta nella storia dell'Europeo

Un poker dietro l'altro. La Danimarca, dopo aver rifilato quattro reti alla Russia, si è ripetuta contro il Galles, travolto ad Amsterdam sotto i colpi di Dolberg e soci. Quella scandinava diventa così la prima squadra a segnare 4 gol in due partite consecutive nella storia del Campionato Europeo.

4 - Denmark are the first team to score 4+ goals in consecutive matches in European Championship history. Force. #EURO2020 #WALDEN

— OptaJoe (@OptaJoe) June 26, 2021