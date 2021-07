Mancini come Braveheart? "Dovremo fare una grande gara. Sarà l'unico pensiero"

vedi letture

A meno uno dall'atto finale di Euro 2020, contro l'Inghilterra, dalla sala stampa di Wembley parla il ct dell'Italia, Roberto Mancini. Con la Turchia era la prima ed era una gara difficile, la finale è diversa. Non sono agitato, domani lo sarò magari... Io come Braveheart (il riferimento è alla prima del giornale scozzese The National di oggi, ndr)? La prima del giornale è simpatica. Al netto di questo dovremo solo giocare la nostra gara. Dovremo fare una grande gara, dovrà essere solo questo il nostro pensiero. E' una partita di calcio in fondo".