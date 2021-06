Marocchino: "L'Italia è come l'erba sull'asfalto. Trova sempre uno spazio per passare"

Domenico Marocchino, ex centrocampista della Juventus, ospite negli studi Rai ha usato una metafora per parlare della prestazione degli azzurri questa sera contro la Turchia: “L'Italia è stata come l'erba sull'asfalto, riesce sempre a trovare lo spazio per passare. Con grande pazienza poco a poco ha trovato il modo di passare. Per questo non c'è un migliore, ma va premiata tutta la squadra”.