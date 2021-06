Martinez alla vigilia di Belgio-Danimarca: "Celebreremo Eriksen, torni presto in salute e in campo"

vedi letture

Roberto Martinez, commissario tecnico del Belgio, alla vigilia della partita con la Danimarca ha subito un pensiero per Christian Eriksen dopo il dramma (a lieto fine) di sabato scorso. "Vogliamo mandare un messaggio a Eriksen: speriamo di rivederlo presto in campo - le parole del c.t. in conferenza stampa - e soprattutto in salute. Per questo vogliamo celebrarlo a inizio partita. Ma sarà un match importante, sia per noi che per la Danimarca, perché entrambi possiamo trovare lo switch necessario. Il calcio non è lo stesso senza Eriksen, speriamo in una buona ripresa. Romelu avrebbe voluto fargli visita, ma ora la priorità va alla famiglia".