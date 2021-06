Mount e Chilwell rientrano in gruppo dopo la bolla. L'Inghilterra: "Bello rivedervi"

Mason Mount e Ben Chilwell sono rientrati in gruppo con l'Inghilterra e potranno prendere parte alla sfida contro la Germania. I due giocatori del Chelsea avevano saltato la sfida con la Repubblica Ceca e sono rimasti in bolla fino a ieri per essere entrati in contatto con Billy Gilmour, centrocampista della Scozia (e del Chelsea) risultato positivo al Covid dopo la sfida del girone fra le due Nazionali. Mount e Chilwell hanno viaggiato separati dalla squadra, ma oggi sono finalmente rientrati in gruppo (in panchina Mount, in tribuna Chilwell). "Bello rivedervi in gruppo", ha scritto il profilo Twitter ufficiale dell'Inghilterra.