Musiala nella storia: è il più giovane a giocare con la Germania in un torneo importante

Jamal Musiala è stato il grande protagonista della sfida dell'Allianz Arena. Il giovanissimo attaccante del Bayern Monaco è stato autore del guizzo vincente che ha permesso alla Germania (e a Goretzka) di pareggiare contro l'Ungheria, evitando una clamorosa eliminazione nel girone. All'età di 18 anni e 117 giorni, Musiala è diventato il giocatore più giovane ad aver mai giocato con la nazionale tedesca in un torneo importante (Mondiali ed Europei).

18 - Aged 18 years and 117 days, Jamal Musiala became the youngest ever player to make an appearance for the German national team at a major tournament (World Cup & Euros). Premature. #EURO2020 #GER #GERHUN pic.twitter.com/DAwYah4ZJV

— OptaFranz (@OptaFranz) June 23, 2021