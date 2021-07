Nonostante gli espedienti, il muro sanitario ha retto: ieri a Roma solo 200 inglesi dal Regno Unito

Regge il muro sanitario eretto dall’Italia contro l’invasione inglese per la gara di ieri sera all’Olimpico. Nonostante gli espedienti, secondo il Corriere della Sera dal Regno Unito sarebbero arrivati soltanto 200, o poco più, tifosi inglesi (in totale erano circa tremila, ma già presenti nel nostro Paese o provenienti da altre zone del mondo, il punto è in realtà capire se tra questi figurino anche coloro che sono riusciti a entrare passando dalla Francia). Nel complesso allo stadio capitolino si sono registrati circa 3000 spettatori in meno rispetto alla capienza originariamente prevista: a mancare, i tifosi che avevano acquisto un biglietto (o che avrebbero voluto acquistarlo) poi annullato dopo la decisione dell’UEFA per evitare il propagarsi del contagio da Covid nella sua variante Delta.