Olanda, Van Nistelrooy: "Dagli ottavi c'è più pressione e serve una mentalità diversa"

L’ex attaccante dell’Olanda, e ora assistente del ct De Boer, Ruud van Nistelrooy ha parlato in vista della sfida contro la Repubblica Ceca per spronare i giocatori a non togliere il piede dall’acceleratore e sottovalutare gli avversari: “Dopo la vittoria contro l’Austria ho parlato con il gruppo spiegandogli che ora è importante non mollare troppo le redini. Nella fase a gironi ci sono momenti in cui puoi anche sbagliare, ma dagli ottavi in poi la pressione è diversa e devi avere tutta un’altra mentalità quando scendi in campo. Ci si gioca il tutto per tutto”.