Repubblica Ceca, Barak: "Grande esperienza, sono orgoglioso di far parte di questa squadra"

vedi letture

Antonin Barak, centrocampista della Repubblica Ceca, è intervenuto su Instagram per analizzare l'eliminazione della sua nazionale da Euro 2020: "Così orgoglioso e così felice di far parte di questa incredibile squadra! È stata una grande esperienza! Ora è tempo di riposare e preparare tutto per la prossima stagione. I leoni cechi".