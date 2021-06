Russia, Dzikija su Miranchuk: "Migliora giorno dopo giorno. È un grande giocatore"

Il difensore della Russia Georgij Dzikija ha parlato in vista della sfida contro la Finlandia in conferenza stampa soffermandosi anche sulle critiche ricevute dopo la sconfitta contro il Belgio: “Siamo un grande paese e ognuno ha il diritto di esprimere la propria opinione. Ma devo dire che dopo la sconfitta abbiamo ricevuto diversi messaggi con parole di sostegno e per questo vorrei concentrarmi sugli aspetti positivi. Siamo grati a chi crede in noi. Finlandia? È un squadra che gioca con pazienza, sa aspettare il momento per colpire ed è molto disciplinata. Dei loro attaccanti conosco più Pukki, un grande calciatore che ha segnato molti gol. Contro la Danimarca l’ho visto molto aggressivo e tenace. - conclude Dzikija parlando del compagno di squadra Miranchuk - È un grande giocatore che migliora ogni giorno di più, sono contento di averlo con noi ed è bello guardarlo quando si allena”.