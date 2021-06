Scozia, Clarke: "Eravamo stati criticati ingiustamente, so di avere un buon gruppo"

Protagonista di una prestazione convincente, la Scozia ha saputo strappare un pareggio a Wembley tenendo vive le possibilità di qualificazione agli ottavi di finale di Euro 2020. Al termine della gara con l'Inghilterra il CT scozzese Steve Clarke ha parlato ai microfoni di ITV:

"E' stata una bella serata, abbiamo giocato bene. Eravamo stati criticati ingiustamente dopo la partita di lunedì contro la Repubblica Ceca. Io so di avere un buon gruppo di giocatori e lo hanno dimostrato stasera, sono molto felice per loro e per il mio staff.

Abbiamo avuto le occasioni per vincerla, anche l'Inghilterra ha avuto i suoi momenti e sul campo non si è vista la differenza con la squadra che era data per favorita, questo è un punto di merito per noi. La cosa che mi ha fatto più piacere è che abbiamo giocato bene quando avevamo la palla e abbiamo creato diverse occasioni.

Billy Gilmour? Sapevamo che può fare bene, doveva cogliere il suo momento positivo e stasera lo era. Billy ha sfruttato bene il suo momento ma nessuno nel nostro team si è sorpreso perché conosciamo le sue qualità".