Scozia, McTominay: "Con l'Inghilterra partiremo per vincere, ma sarà fondamentale non perdere"

Scott McTominay, centrocampista della Scozia, parla in conferenza stampa alla vigilia della decisiva gara contro l'Inghilerra: “Sicuramente andremo lì per vincere la partita, ma sarà ancora più importante non perderla. Dobbiamo ottenere il risultato, per noi questo è l'unico obiettivo al momento. Abbiamo avuto 24 ore dopo la partita contro la Repubblica Ceca per digerire quello che è successo e gli errori che sono stati fatti, sia sotto porta che in difesa. Sono sicuro che vedrete una grande reazione, torna Kieran Tierney ed è importante, abbiamo bisogno di lui. È un giocatore eccezionale, il suo ritorno in squadra è fondamentale".