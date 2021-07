"Sterling's on fire". Rio Ferdinand mattatore nel pre partita di Italia-Inghilterra

"Sterling'on fire, your defense is terrified". Sulle note di 'Freed from desire' di Gala Rizzatto, I tifosi inglesi si stanno scatenando negli ultimi giorni, cantando a squarciagola il coro per l'esterno del Manchester City in avvicinamento alla finale contro l'Italia. E a cantare il nuovo coro ci ha pensato anche l'ex difensore del Manchester United Rio Ferdinand, che ha trascinato i tifosi nel pre gara.