Svizzera-Spagna, Petkovic: "La Francia è alle spalle, ora è tempo di creare nuove emozioni"

Vladimir Petkovic, commissario tecnico della Svizzera, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Spagna, valida per i quarti di finale di Euro 2020: "Dobbiamo avere fame per passare al turno successivo. Da questo momento in poi non posso dire di essere soddisfatto, perché per me il prossimo passo è sempre il più importante. Vogliamo per passare al turno successivo, anche se affrontiamo una delle favorite alla vittoria finale". Sull'assenza di Xhaka per squalifica: "Ci mancherà tanto ma per questo mi aspetto che tutti diano qualcosa in più. Non solo per ovviare alla sua assenza ma anche per battere la Spagna. Vogliamo superare il turno, con tutto il rispetto per gli avversari. Dobbiamo crederci e creare nuove emozioni".