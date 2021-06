tmw Commissario straordinario Frongia: "Soddisfatti della prima settimana di Euro 2020"

Daniele Frongia, Commissario Straordinario a Euro 2020, ha parlato dopo la prima settimana dell'Europeo: "A una settimana dall'inaugurazione possiamo tracciare un primo bilancio di Euro 2020. Siamo molto soddisfatti, è stato messo alla prova tutto il sistema a cui abbiamo lavorato in questi anni con la FIGC, Sport e Salute, il Comune di Roma e la FilmMaster. In sette giorni sono entrate 30 mila persone nella Fan Zone di Piazza del Popolo, in media 5 mila al giorno. Sono numeri molto elevati considerando che, per le regole Covid e la necessità di garantire distanziamento, dobbiamo fermarci e non possiamo far entrare tutti. Se possiamo aumentare la capienza per i tifosi al Football Village? Siamo molto attenti alle novità, abbiamo fatto le nostre richieste. Se l'Italia deve giocare sempre nella Capitale come fanno altre nazionali? Gli azzurri rappresentano tutti ed è giusto che girino per il Paese, però le gare più importanti è anche giusto che si giochino all'Olimpico. Come non avevo dubbi che Roma avrebbe ospitato Euro 2020, non metto in dubbio che le Final Four si faranno a Londra".