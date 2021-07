tmw Italia atterrata a Monaco di Baviera: domani alle 21 la sfida al Belgio all'Allianz Arena

L'Italia è pronta alla sfida contro il Belgio, in programma per domani e valida per i quarti di finale di Euro 2020, e da pochi minuti gli azzurri di Roberto Mancini sono atterrati a Monaco di Baviera. Oggi seduta di rifinitura mentre domani alle 21 il calcio d'inizio all'Allianz Arena.