tmw Redknapp avvisa l'Italia: "Kane il miglior 9 al mondo, chiuderà il torneo raggiungendo CR7"

Intervistato in esclusiva da TuttoMercatoWeb.com alla vigilia della finale di Euro 2020, mister Harry Redknapp ha avvisato gli azzurri in merito allo strapotere offensivo dell'Inghilterra del ct Southgate: "Là davanti abbiamo il miglior numero nove al mondo, non ci sono dubbi su questo. Sono convinto che Harry Kane raggiungerà Cristiano Ronaldo e Schick come capocannoniere del torneo. Del resto è già a 4 reti, appena una in meno del portoghese e del ceco", una breve anticipazione della nostra chiacchierata con l'iconico allenatore inglese in vista di Italia-Inghilterra.

