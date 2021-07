Ungheria, Rossi: "Italia con più qualità di Germania, Francia e Portogallo. E più squadra"

Marco Rossi, ct Ungheria, è intervenuto a Radio Punto Zero per commentare il successo degli Azzurri all'Europeo conclusosi ieri a Wembley: "La finale dell'Italia l'ho vissuta con grande gioia e ottimismo. Sono in vacanza, abbiamo visto la partita insieme ad amici e poi ci sono stati festeggiamenti fino a notte fonda. Ad un certo punto avevo pronosticato la finale dell'Italia e la finale, come sempre, poteva essere decisa da un episodio. L'Italia è stata subito tra le favorite dell'Europeo. Grandissimo merito va dato ai giocatori che sono i maggiori protagonisti, ma bravo anche Mancini che ci ha creduto subito. La finale è stata vinta con pieno merito. Ungheria? Abbiamo ricalcato il punto di forza dell'Italia: il gruppo. L'Italia aveva più qualità nella media rispetto a Germania, Francia e Portogallo, e poi è stata molto più squadra. Le nostre rivali avevano grande individualità, ma non sempre i singoli formano un grande gruppo".