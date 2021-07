Zaccardo: "Italia-Spagna, lo spettacolo è assicurato. Siamo favoriti ma occhio a Morata"

"Quando l'Italia incontra la Spagna, lo spettacolo è assicurato". Non ha dubbi Cristian Zaccardo, campione del mondo con l'Italia nel 2006, intervistato da Diario Sport: "L'Italia oggi è favorita, non lo dico solo da tifoso. Ha vinto e convinto in tutte le partite, dominando quasi sempre i suoi rivali. La Spagna invece ha incontrato qualche difficoltà inaspettata nella fase a gironi, ha vissuto un pomeriggio pazzesco con la Croazia ed ha eliminato la Svizzera solo ai rigori".

La Spagna?

"Il giocatore che preferisco è Sergio Busquets. Spesso in patria viene sottovalutato, ma è lui il motore della nazionale spagnola. Occhio poi a Morata: in questo periodo è stato criticato, ma Alvaro è un buon attaccante e contro l'Italia vorrà fare bene".

L'Italia può fare la storia come la nazionale di Lippi?

"Certo, gli azzurri di Mancini possono vincere l'Europeo e competere per vincere il prossimo Mondiale. È una squadra che vince e convince"