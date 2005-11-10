Stasera alle 20:45 si chiuderà la 12ª giornata con il posticipo Monza-Fiorentina. Ecco i migliori e peggiori della giornata al fantacalcio.

TOP

Malen: poker strepitoso dell'attaccante olandese che si riprende la testa della classifica cannonieri. C'è veramente poco da aggiungere, al netto di qualche frenata sta mantenendo una media stellare con 12 gol segnati nelle prime 12, top assoluto. Fantavoto 21.

P. Esposito: anche per lui giornata da ricordare anche se l'Inter alla fine non vince. Prima tripletta in serie A e rendimento eccezionale anche se con il rientro di Lautaro, può sembrare strano ma non avrà il posto da titolare garantito. Fantavoto 17.

Noslin:ormai non è più un caso, Gattuso ha deciso di puntare su di lui e la fiducia viene costantemente ripagata. Altri due gol che lo portano a 6 (+4 assist). Ora arrivano le partite difficili e capiremo a quale altezza di classifica possono stare i biancocelesti e allo stesso modo il suo attaccante. Fantavoto 13.5.

FLOP

Calvani: dopo le tante lodi giustamente ricevute sbaglia completamente la partita di San Siro in cui apre le marcature con un maldestro autogol e in generale non la vede mai con Ramos e compagnia che arrivano da tutte le parti. Per sua fortuna non giocherà sempre con il Milan e avrà subito occasione per tornare su buoni livelli. Fantavoto 2.

Scalvini: partita pessima del centrale dei bergamaschi che è colpevole in almeno due dei quattro gol interisti. Giocatore bravo quando deve giocare con tanto campo meno quando deve coprire a difesa schierata, schieratelo solo in partite agevoli sulla carta.

Troilo: pessimo Parma e pessimo il suo centrale che gioca una brutta partita ed è colpevole di aver regalato di fatto un gol a Malen. Dimentichiamoci la squadra di Cuesta, i giocatori sono in difficoltà e di conseguenza i voti vanno dietro alle prestazioni, ad oggi è sconsigliato il suo impiego a prescindere dall'avversario. Fantavoto 4.