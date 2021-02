Altro per il Torino: la difesa tiene, ma davanti serve altro. Nicola è comunque soddisfatto

Undicesimo pareggio in campionato, quinto di fila e quinto in casa in questa stagione. Il Torino è affetto da pareggite acuta, contro il Genoa arriva uno scialbo 0-0 dopo una partita brutta, senza grosse emozioni. Ottima prova difensiva, con Izzo su tutti, ma resta da rivedere la fase di costruzione e finalizzazione (Zaza il peggiore in campo). Ma Davide Nicola è comunque soddisfatto perché mette in cascina un altro punto utile nella corsa verso la salvezza.