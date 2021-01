Benevento, con l'Atalanta arriva il secondo ko interno consecutivo. Ma non mancano le attenuanti

vedi letture

Messo in ginocchio dalle tante assenze, il Benevento cade in casa contro l'Atalanta e inanella la seconda sconfitta consecutiva al Vigorito. Prima e dopo c'erano state solo vittorie però per il sodalizio sannita, attualmente decimo in graduatoria e considerato ancora tra le sorprese della stagione. Con la Dea arrivano quattro gol e una prestazione scadente, ma le attenuanti a Filippo Inzaghi di certo non mancano. Malgrado si salvino in pochi, per l'allenatore piacentino quella contro l'Atalanta è stata una buona gara. Con questa classifica, d'altronde, è vietato far drammi.