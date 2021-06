Buffon e le prime parole dal ritorno al Parma: "Ho scelto il club, non la Serie B"

vedi letture

Dopo l'annuncio dei giorni scorsi oggi è stata la giornata della presentazione ufficiale al Parma per Gianluigi Buffon, tornato nel club dove ha iniziato il suo percorso in Serie A. Il portiere ha esordito: "Con questa scelta, l'unico messaggio che ho dato a me stesso, e non agli altri, è quello di conoscermi profondamente e sapere che se non ho coinvolgimento emotivo in quello che faccio, le cose non mi riescono perfettamente come sono abituato. Ho pensato 20 giorni per le opportunità che avevo, finché in una giornata mi è salito come uno starnuto, ho mandato un messaggio a mia moglie e le ho detto che saremmo andati a Parma. Lei non se lo aspettava, ma si fida di me e delle mie sensazioni".

Poi via alle domande.

Quante volte ha chiamato Maresca?

"Ci siamo sentiti 2-3 volte, ma per aspetti prettamente tattici. Prima avevo bisogno di una ventina di giorni per ricaricare le pile e fare la scelta che poteva emozionarmi di più. Posso dire di essere un portiere forte forte se il mio coinvolgimento è totale, altrimenti rischio brutte figure. Per me Parma è la scelta perfetta e ideale per l'ultima sfida".

Cos'è cambiato in questi vent'anni?

"E' cambiato l'uomo Gigi, inevitabilmente quando passi da 23 a 43 anni c'è una fase di maturazione che se non fosse emersa sarebbe stato preoccupante. Il mio aspetto guascone e irriverente sono riuscito a dominarlo e lo tengo per autoalimentarmi. Ho bisogno di quel ragazzo, di quei sogni".

Come è stato il tuo primo impatto con Parma?

"In città non sono ancora stato, sono stato allo stadio e la prima emozione è che sono passati vent'anni ma mi sembrava ieri. Mi è venuta emozione, orgoglio, e credo che in pochi possano dire di essere tornati in un posto ad alti livelli dopo vent'anni. Quelli normali fanno 10 anni di carriera, io torno e ho obiettivi importanti con la società e la dirigenza, che ha avuto tanta fiducia in me. Per chi ha tanta fiducia in me, io posso ripagarla".

Il Parma cercava anche un uomo che facesse crescere la squadra:

"Devo essere sincero, questo tipo di doppia funzione negli ultimi 6-7 anni mi è sempre stata chiesta. Io mi sono sempre concentrato sul discorso campo e nel rispondere lì, che è quello che determina chi sei. Per quel che è concerne il resto, io posso comportarmi per quello che sono. I miei compagni di squadra mi hanno sempre apprezzato, mi piace stare nel gruppo, e mi piace scherzare, essere serio. Io non sono il Pasdaran, sono quello che sono".

Che messaggio manda ai tifosi?

"Un messaggio semplice, che la scelta di tornare arriva perché ho il desiderio di condividere con Parma tutta quelli che saranno i risultati della squadra, che spero siano importanti. Nella mia scelta, la loro posizione è stata predominante. Gli attestati di stima sono sempre arrivati quando tornavo, ed ero sempre toccato e mi ha fatto piacere. Io allo stesso modo ho sempre parlato del Parma in maniera entusiastica, ho dato ai parmigiani quanto meritavano. La verità è che in tutte le squadre in cui sono stato sono sempre stato un elemento aggregante, lungi da me dal diventare qualcosa di divisivo, perché altrimenti sarei svanito al primo minuto. Il rispetto, l'amore, la stima vanno conquistati, e da tanti lo sento. Mi sono arrivati tanti messaggi, e mi hanno influenzato".

Ha seguito la storia recente del Parma?

"Finita Juve-Parma, torno negli spogliatoi e dico ai dirigenti che so che il Parma è in ottime mani anche se retrocederà. Ho conosciuto Krause, una persona che mi ha dato una sensazione di serietà che difficilmente trovi nel mondo del calcio. Il Parma ha un futuro roseo, retrocedere non vuol dire niente. E' stata la prima valutazione che ho fatto ai dirigenti della Juve".

Che cos'è cambiato dal 2006?

"Niente, nel 2006 scelsi la Juve non in B, ma scelsi la Juve. Nel 2021 scelgo il Parma, non la B. Il pallone è tondo, le vittorie valgono tre punti, e chi subisce meno gol torna in A. Io mi diverto sempre, ed è la passione di quello che faccio e che ho dentro, finché l'avrò continuerò".

I Mondiali in Qatar sono un tuo obiettivo?

"Non possono essere un mio obiettivo, perché alla fine è iniziato un corso nuovo, di giovani e credo che un allenatore che sta facendo benissimo come Mancini deve avere la serenità di chiamare chi vuole e i giocatori che gli diano più fiducia. Si arriva fino al 2022 all'ottimo livello, cosa faranno gli altri è una loro libertà, io fino al 2023 chiedo grandi prestazioni. Se non ci riuscirò amen, questa è la sfida che ho lanciato a me stesso".

Lei ha fatto la B da campione del mondo, che ricordi ha?

"Per me fu un anno divertente, ma anche per molti ragazzi che lo hanno condiviso con me. Del Piero, Trezeguet, Camoranesi, Chiellini, Marchisio, ci siamo riappropriati di una dimensione calcistica che ci ha avvicinato al calcio. Noi in quella stagione eravamo talmente forti che potevamo fare i globetrotter, e ricordo anche che nelle prime dieci gare il calarsi in una mentalità diversa ci risultò difficile. Pareggiammo qualche partita, e questo mi fa alzare le antenne sin da adesso. So a cosa si andrà incontro, ci vorrà molta umiltà e determinazione".

Dove prende le energie per affrontare un calcio così cambiato nei protagonisti?

"Non voglio dare giudizi perché poi probabilmente andrei fuori tema e direi cose imperfette e sgradevoli. Non mi interessa fare queste analisi. Io voglio costruirmi le cose a mia immagine e somiglianza, e poi decidere se affrontarle o no. Io sono nato tanti anni prima dei miei compagni, ho un background diverso e so anche che se mi levo determinate emozioni, io non posso giocare perché vado incontro a figure pessime. Con quelle emozioni, so che sono forte forte".

Per vincere servono valori: è giusto puntare su questi valori per tornare in Serie A?

"In generale bisogna dare uno sguardo al passato e prendere le cose migliori, senza metterci di traverso sul presente e sul futuro. Quello che dice è vero, ma non più tardi di 7 giorni fa, un giornalista mi ha chiesto perché andassi in B. Gli ho detto che anche lui sta perdendo umiltà, ha perso di vista le cose. Fate la ramanzina sulla Superlega e poi se Buffon gioca in B mi chiedi cosa vado a fare? Dopo cinque minuti mi ha mandato un messaggio più congeniale".

Nel '95 lei esordì in A, cosa le dicevano i vecchi e cosa porterà ai giovani?

"Non ci sono modelli applicabili nel presente, perché sono cambiate le generazioni ed è cambiato il modo di interagire negli spogliatoi. Una cosa che mi ha stimolato e che mi ha colpito nell'orgoglio. Ho sentito per curiosità la presentazione di Maresca in cui diceva che voleva giocatori che volevano rimanere. Nella mia testa questa cosa mi ha dato fastidio, perché significa che molti non sanno cos'è il Parma e la sua storia, non sanno che il Parma è il 16esimo club in Europa in quanto a trofei e il quarto in Italia. Questo valore va fatto emergere, questa storia è abbastanza vicina: i giocatori che ci sono ora devono sapere dove vengono. Per sentirsi coinvolti va conosciuta la storia, altrimenti si fa fatica a poter dare il meglio".

Ci sono generazioni che non l'hanno mai vista giocare a Parma. A loro cosa sente di dire?

"Se ho fatto questa scelta è stato anche perché pure loro potessero dire che Buffon ha giocato nella loro squadra del cuore, ed è una cosa molto forte per me. Un'altra motivazione è il fatto che i miei figli non mi conoscano nel Parma e sappiamo poco o nulla di quanto ha rappresentato per me, questo mi disturbava. E' un patrimonio che come padre devo dare ai miei figli. Ho detto a mio figlio che tornavo a Parma e lui mi ha chiesto 'ma come vai a Parma?' Lì ho pensato che dovevo tornare, per farglielo capire. Spero che i miei figli vengano stimolati ad un'idea di analisi del perché si fanno queste scelte. Anche che mia moglie non mi avesse mai visto a Parma ha influito, volevo farglielo vedere".