CR7 non basta al Portogallo, Gosens guida la Germania: all'Allianz finisce 4-2

Probabilmente, la partita più bella giocata fin qui a Euro2020. Portogallo-Germania, gara disputata all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, ha visto il successo per 4-2 dei tedeschi dopo una prestazione completa, convincente, ricca di spunti positivi per gli uomini di Joachim Low. Che infatti dopo la partita si è detto più che soddisfatto, per la prestazione dei suoi dopo la sconfitta con la Francia. Protagonista di serata è stato Robin Gosens: l’esterno dell’Atalanta, autore di due assist e un gol, al termine dei 90’ è stato nominato Star of the Match dalla UEFA. Staccando di gran lunga i compagni anche nelle votazioni delle pagelle.

La situazione del Gruppo F

Dall’altra parte un Portogallo fin troppo fragile difensivamente, che ha concesso due autogol agli scatenati tedeschi. Dopo il vantaggio firmato dal solito Cristiano Ronaldo, gli uomini di Fernando Santos non sono stati capaci di reggere e di reagire alle continue folate tedesche. A poco è servito il gol del 4-2 di Diogo Jota. Con la classifica che ora si fa complessa e che obbliga CR7 e compagni a non perdere con la Francia per sperare nella qualificazione agli ottavi.