Crotone, Cosmi inizia nel peggiore dei modi a Bergamo. Ma non getta la spugna per la salvezza

Durano solo un tempo le speranze del nuovo Crotone di Serse Cosmi di fare risultato in casa dell’Atalanta. Al Gewiss Stadium finisce 5-1 con i calabresi che raccolgono il gol della bandiera grazie a Simy tornato titolare col nuovo tecnico dopo una lunga militanza in panchina. "Deve cercare di recuperare più giocatori il prima possibile - ha detto in conferenza stampa lo stesso Cosmi nel post partita -, ci sono giocatori fondamentali per questo organico. Poi bisogna mettersi in testa che non è finita, il calcio ti dà le possibilità ma tu devi affrontarle in maniera concreta. Oggi è stato un test che mi ha dato dellle indicazioni. Ci sono delle situazioni che non sono per niente riproponibili".