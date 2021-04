Crotone, perdere così fa malissimo. Due gol e una bella prestazione per niente

Spettacolo al ‘Picco’ tra Spezia e Crotone. Il match finisce 3-2 con i padroni di casa che ribaltano il risultato negli ultimi quattro minuti di gioco grazie alle reti di Maggiore ed Erlic dopo il primo sigillo di Verde. Calabresi due volte in vantaggio con Djidji e Simy ma che tornano a casa a mani vuote. "E' un peccato sprecare tutto il lavoro che fai durante la settimana - ha commentato nel dopopartita il tecnico dei calabresi Serse Cosmi -, la prestazione è sempre positiva. Riusciamo a fare gol con facilità però poi ne prendiamo, oggi non ci sono giustificazioni perché potevi dare speranza in questo finale. Il pareggio era già penalizzante ma perderla è allucinante. Riusciamo a rimontare contro la Lazio e prendiamo un gol alla fine evitabile, poi il Bologna, facciamo 3-3 con il Napoli e poi perdiamo. Oggi siamo andati in vantaggio meritatamente e nonostante il pareggio ci siamo piazzati nella metà campo avversaria sfiorando il 3-1, sono venuti fuori poi questi episodi che sono errori su cui fare mea culpa. E' un peccato perchè questa squadra esprime un calcio piacevole e dà la sensazione di non meritare questa classifica".