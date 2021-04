DAZN regala un mese di abbonamento. Acque agitate in A: 7 club sfiduciano Dal Pino, no dimissioni

Un mese di abbonamento gratis per rimediare ai disservizi. Dazn cerca di chiudere così la questione legata all’ultima domenica, nella quale è stato per molti impossibile vedere sull’app Inter-Cagliari e Verona-Lazio. Un mese gratis per gli abbonati, come ufficializzato dall’emittente britannica, per calmare le acque. Che restano agitate in Lega Serie A: proprio a partire dai diritti TV e dalla tribolata trattativa con i fondi, si apre il fronte della sfiducia nei confronti del presidente Paolo Dal Pino. Il numero uno, che già aveva messo in bilico sua sponte il ruolo subito dopo la rielezione, ha ricevuto una lettera di sfiducia da parte di ben sette società del massimo campionato. Si è parlato in giornata anche di sue dimissioni: niente di tutto ciò, anche perché Dal Pino ha comunque l’appoggio delle altre tredici (tra cui le uniche “grandi” sono Milan e Roma, con Scaroni che l'ha ribadito pubblicamente). Ma forse è ancora presto per definire rientrato il caso.