Dentro Adli e Moreno, fuori Amrabat. Mercato bollente per la Fiorentina, e occhio a Kayode

Giorni di grandi trattative in casa Fiorentina, in un finale di calciomercato che si preannuncia infuocato. Il martedì dell'ultima settimana di mercato ha portato due operazioni chiuse in entrata per i viola, che hanno trovato l'accordo con il Milan per Yacine Adli e con il Belgrano per Matias Moreno, difensore classe 2003 che sbarcherà in Italia a breve.

L'affare Adli.

L'operazione verrà chiusa sulla base di un prestito oneroso con il semplice diritto di riscatto, in favore della Fiorentina, che a fine stagione potrà dunque decidere in autonomia se prelevare il centrocampista a titolo definitivo oppure se rimandarlo al club rossonero. La cifra complessiva, tra prestito oneroso e opzione, sarà di 12 milioni di euro, con il francese di origine algerine che già nella giornata di domani potrebbe svolgere le visite mediche a Firenze per poi firmare il suo contratto con la Fiorentina.

In arrivo anche Matias Moreno per la difesa.

La società gigliata, come detto, non si fermerà però ad Adli, visto che è stata chiusa anche la trattativa con il Belgrano per il difensore classe 2003 Matias Moreno. L'affare andrà in porto per una cifra di circa 5 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita. Due rinforzi in arrivo dunque per Raffaele Palladino, ma il mercato della Fiorentina potrebbe non essere finito così.

Amrabat ai saluti.

Attenzione poi alle uscite in casa viola, visto che la dirigenza è in contatto continuo con il Fenerbahce per trattare la cessione di Sofyan Amrabat. Il club turco ha messo sul piatto una proposta, per un prestito con obbligo di riscatto a 12 milioni di euro, mentre la Fiorentina ne chiede 15. Nelle prossime ore si andrà avanti con la trattativa ma il club di Jose Mourinho dovrà alzare il tiro se vorrà portare a casa il calciatore.

Il Brentford punta Kayode.

Occhio poi ai movimenti intorno a Micheal Kayode. Sul terzino viola e della nazionale Under 21 italiana, infatti, nelle scorse è piombato con forza il Brentford, squadra di Premier League intenzionata a puntare dunque su uno dei talenti più cristallini del calcio italiano. In questo senso nelle prossime ore è possibile un rilancio dello stesso Brentford per il classe 2004. Nel caso in cui il club inglese dovesse riuscire a completare una cessione, potrebbe trasformare il prestito con obbligo condizionato in un obbligo senza condizioni, sempre con un investimento in termini economici di circa 22 milioni di euro. A quel punto la palla passerebbe a Firenze.