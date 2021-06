Eriksen torna a casa e fa visita alla Danimarca. Ma per il futuro occorre attendere

vedi letture

Christian Eriksen ha intrapreso il percorso per ritrovare la sua normalità. Dopo le dimissioni dall’ospedale delle scorse ore, nella giornata di ieri il danese ha fatto ritorno a casa con la famiglia. E proprio la moglie Sabrina ha in parte tranquillizzato sulle sue condizioni, chiedendo però riposo e tranquillità. Lo stesso Eriksen, però, nelle ultime ore ha scelto di far visita ai propri compagni di Nazionale arrivando a sorpresa durante un allenamento, con ovvia ed evidente soddisfazione da parte della rosa danese.

Quale sarà il futuro del giocatore dell’Inter? Difficile dirlo adesso, con la stessa società nerazzurra che ha voluto decicare una lunga e toccante lettera al giocatore. Per capire qualcosa in più occorrerà attendere almeno un mese, periodo di tempo necessario per i nuovi esami che diranno se il defibrillatore impiantato nei giorni scorsi potrà esser tolto o se diventerà una situazione permanente.