Eriksen, per il futuro bisognerà attendere almeno un mese: dipende dal defibrillatore

Bisognerà attende almeno un mese per conoscere il futuro di Christian Eriksen. Come ribadisce il Corriere dello Sport, , il danese dovrà sottoporsi tra un mese a nuovi esami, il cui esito sarà determinante per capire se il defibrillatore potrà essere tolto. Tale ipotesi può essere presa in considerazione solo se si evincerà dagli approfondimenti che la causa scatenante del malore può essere rimossa. Altrimenti addio Italia. Eriksen potrebbe poi virare verso campionati stranieri con meno restrizioni.