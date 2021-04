Euro2020, la UEFA conferma l'Italia come paese ospitante. All'Olimpico almeno 17mila tifosi

Dopo l’apertura di due giorni fa con la lettera del Sottosegretario con delega allo Sport Valentina Vezzali al presidente della FIGC Gabriele Gravina, ieri è arrivata anche l’ufficialità vera e propria da parte della UEFA che ha fatto sapere di aver ricevuto le necessarie garanzie sulla possibilità di aprire l’Olimpico per almeno il 25% della sua capacità per le gare di Euro2020. L’Italia, insomma, potrà giocare le proprie partite davanti ad almeno 17.500 tifosi. Un numero importante se rapportato alle porte chiuse dell’ultimo anno, ma che potrebbe addirittura salire nel caso in cui la situazione epidemiologica e vaccinale dovesse essere positiva.

"Entreranno i vaccinati, chi ha già avuto il Covid e chi è negativo al test antigenico effettuato a ridosso dell’incontro”, ha fatto sapere lo stesso Gravina, con l’Olimpico che avrà a disposizione termocamere e diversi altri dispositivi tecnologici per far svolgere l’evento in totale sicurezza.