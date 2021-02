Focolaio in casa Torino, possibile rinvio con il Sassuolo. Le differenze con Juve-Napoli

Focolaio in casa Torino. I giocatori positivi sono diventati sette, tanto che nella giornata di ieri è stata annullata la seduta di allenamento. Possibile quindi in rinvio contro il Sassuolo, anche se è necessario l'intervento dell'ASL come è successo per Juventus-Napoli a inizio campionato.

La conferma del rinvio potrebbe arrivare entro questa sera, perché la ASL di competenza deciderà se rinviare o meno la gara. Oltre a quella con il Sassuolo è possibile un'altra settimana di rinvio, mentre ci sono differenze con Juventus-Napoli.