Francia fermata dall'Ungheria, qualificazione più vicina ma suona il campanello d'allarme

La Francia non va oltre l'1-1 contro l'Ungheria, risultato che se in ottica qualificazione rappresenta un importante mattoncino (difficile uscire con 4 punti ottenuti) ma allo stesso tempo indica un preoccupante campanello d'allarme: soprattutto sotto il profilo realizzativo, che al momento vede due gol segnati in altrettante partite, uno dei quali è un'autorete. Un dato emerge: Karim Benzema, zero reti agli Europei alla sua terza partecipazione. Il centravanti, tornato a furor di popolo, da quando gioca il torneo ha tirato per 30 volte senza mai riuscire a segnare. E anche contro i magiari spreca un gol facile. Non basta Mbappé, pericolo costante mentre Griezmann se non altro ci mette una pezza nel secondo tempo dopo il clamoroso vantaggio dei padroni di casa firmato Fiola, 31 anni, una carriera spesa esclusivamente in patria, un curriculum piuttosto scarno e appena un gol segnato in nazionale prima di quest'ultima sfida. E, cosa non da sottovalutare: adattato a sinistra, ruolo non suo (che è quello di esterno destro). Il caldo e il fattore campo sembrano aver fatto la differenza, come dichiarato da Griezmann: si consolerà sapendo che l'ultima partita contro il Portogallo si giocherà alle 21. Sempre a Budapest, mentre l'Ungheria emigrerà a Monaco di Baviera per giocare contro la Germania: vincendo potrebbe ancora sperare di qualificarsi. Sulla carta una missione impossibile, ma chi avrebbe immaginato che gli uomini di Marco Rossi potessero fermare i campioni del mondo?