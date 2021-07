Giallo Luis Alberto: non si presenta al raduno, ma la Lazio minimizza. E domani si parte per Auronzo

vedi letture

Primo problema per la nuova Lazio targata Maurizio Sarri: il punto di forza della squadra biancoceleste Luis Alberto era atteso martedì al raduno della squadra biancoceleste e non si è presentato alle consuete visite mediche. Lo spagnolo pare aver deciso di prendersi qualche giorno in più di relax. Stando a quanto riferito dal club biancoceleste attraverso la propria radio ufficiale lo spagnolo ha goduto di un permesso concordato, ma nei corridoi di Formello sembra che vi sia comunque dell'irritazione nei confronti del numero dieci della formazione di Maurizio Sarri.

E SPUNTANO DUE SQUADRE - Inevitabilmente, il mercato fa capolino: il Siviglia, da tempo interessato al fantasista iberico, non perde di vista la situazione, ma sembra anche la Juventus sia attenta alla vicenda. Allegri sarebbe un grande estimatore dello spagnolo, che la Lazio valuta 50 milioni di euro: i bianconeri potrebbero offrire Bernardeschi, giocatore gradito a Sarri. Oggi, nella conferenza stampa di presentazione del tecnico (ore 12, diretta scritta su TMW come di consueto), dovrebbero arrivare i primi aggiornamenti ufficiali sulla vicenda da parte del club biancoceleste.