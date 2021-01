Giovane e bella, la Juve fa un sol boccone della SPAL: per Pirlo subito rivincita con l'Inter

Giovanissima e pur sempre vincente. La Juventus passeggia sulla SPAL soprattutto a livello di risultato, perché il 4-0 con il quale i bianconeri stendono gli estensi in Coppa Italia non è la fotografia perfetta di una partita nella quale la Vecchia Signora ha pure avuto una fisiologica pausa ma ha saputo essere spietata. Brillano i soliti, a partire da Morata che trasforma il rigore e di fatto è il match-winner per continuare con De Ligt, semplicemente ingiocabile per un attacco da alta Serie B ma pur sempre Serie B come quello a disposizione di Pasquale Marino, che infatti la prende con filosofia. Ma soprattutto brillano i giovani, da Gianluca Frabotta che sigla il primo gol in bianconero a Nicolò Fagioli che esordisce. Passando per la potenziale rinascita di Rabiot a quella che sembra tanto una consacrazione, nel caso di Dejan Kulusevski, migliore in campo (qui anche le pagelle della SPAL). La Vecchia Signora fa così un sol boccone dell'avversario di turno e si regala un nuovo derby d'Italia, il 2 e il 9 febbraio contro l'Inter, tra San Siro e Stadium. Pirlo assicura che non sarà rivincita, difficile credergli fino in fondo. In un mese di ferro per i bianconeri, che a fine partita vedono montare anche la polemica legata al nuovo viaggio proibito di Cristiano Ronaldo, ma intanto infilano il settimo successo su otto gare giocate nel 2021. Non è la Coppa Italia a dare patentini di maturità, ma Madama non sbaglia una partita "facile" e in questa stagione non sempre è capitato.