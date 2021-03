Il Bayern è di un altro pianeta e vola ai quarti. Ma la Lazio esce dall'Allianz buone sensazioni

Simone Inzaghi aveva chiesto una partita seria e partita seria è stata. Nonostante il ko per 2-1, la sua Lazio esce a testa alta dalla sfida dell’Allianz Arena contro il Bayern Monaco e più in generale dalla Champions League. I presupposti non erano dei migliori vista la forza degli avversari e il 4-1 dell’andata, ma come detto la prestazione generale della squadra è stata convincente soprattutto dal punto di vista dell’approccio.

Le note stonate per la Lazio, al di là dell’eliminazione come detto preventivabile, riguardano gli infortuni: durante i 90’ hanno dovuto lasciare il campo i due esterni titolari, ovvero Fares prima e Lazzari poi. Nel post partita il tecnico Inzaghi si è detto comunque soddisfatto dell’atteggiamento e dello spirito messo in campo dai suoi, sulla stessa lunghezza d’onda anche Francesco Acerbi. Chiusura col Bayern Monaco: quella vista contro la Lazio è squadra ben lontana dalla possibile e fisiologica sazietà dopo i 6 trofei della scorsa stagione. La qualità della rosa è sempre la stessa, con Lewandowski ciliegina sulla torta. Ma anche l’atteggiamento e la cattiveria agonisitica, pur con un risultato indirizzato fin dall’inizio, sono sembrate le migliori indicazioni per il tecnico Hansi Flick.