Troppo Bayern ma la Lazio fa la sua figura: all’Allianz finisce 2-1, bavaresi ai quarti

La montagna da scalare era oggettivamente troppo ripida, ma la Lazio esce comunque a testa alta dalla sfida dell’Allianz Arena contro il Bayern Monaco. 2-1 il finale del match con reti di Lewandowski, Choupo-Moting e Marco Parolo. Un risultato che, sommato al 4-1 dell’andata, disegna il 6-2 finale e regala il pass per i quarti di finale agli uomini di Flick.

LA LAZIO APPROCCIA BENE. IL BAYERN SEGNA SENZA SPINGERE - Nella prima frazione di primo tempo, la Lazio sembra in partita e volenterosa di far bella figura. E infatti le prime occasioni del match sono proprio biancocelesti, con Correa prima e capitan Milinkovic poi. Ma ad esultare è comunque il Bayern nonostante un atteggiamento coperto e non particolarmente offensivo: trattenuta di Muriqi su Goretzka, dal dischetto Robert Lewandowski non sbaglia e fa 1-0.

LEWANDOWSKI FERMATO, INSTANT CHOUPO-MOTING - In avvio di ripresa si nota come il Bayern non abbia intenzione di allentare la presa nemmeno nonostante il parziale di 5-1 a 45’ dal termine. I ritmi calano a tutto vantaggio della fisicità e della qualità bavarese: Lewandowski prende il palo dal limite del’area e dopo poco lascia il campo. Il suo sostituto, Eric Maxim Choupo-Moting, trova l’immediato gol dopo il suo ingresso in campo su una verticalizzazione profonda di Alaba e fa 2-0.

LA LAZIO SI SVEGLIA CON PAROLO - Negli ultimi minuti del match la squadra di Simone Inzaghi trova comunque la gioa del gol all’Allianz Arena grazie a Marco Parolo: punizione dalla trequarti di Pereira, il centrocampista è bravissimo a sbucare alle spalle dei colossi Sule-Javi Martinez e a segnare di testa la rete del 2-1. Un gol che poco sposta negli equilibri del match, ma che regala comunque una parziale soddisfazione alla squadra biancoceleste. E’ di fatto l’ultimo squillo del match, con la Lazio che saluta la Champions League esattamente come Juventus e Atalanta nei giorni scorsi.