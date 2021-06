Il Belgio distrugge la Russia. Ma per Lukaku c'era il pensiero per Eriksen

Nel giorno più difficile per quello che stava capitando a Copenaghe, Romelu Lukaku aveva la mente a Christian Eriksen ma questo non gli ha tolto la possibilità di segnare due gol ed essere il migliore in campo, come al solito.

Così il Belgio parte bene, batte 3-0 la Russia e ipoteca già il passaggio del turno. Vero che gli avversari sono stati un disastro, con gli errori del tecnico Cherchesov che hanno scavato ulteriormente il solco.