Il Bologna gioca ma non segna. Mihajlovic tra rammarico e una nuova polemica con un ct

“Se avessimo una prima punta da 15 gol”. Il rammarico di Sinisa Mihajlovic è quello di tanti tifosi del Bologna. Da un po’ di tempo. I rossoblù giocano bene e mettono in difficoltà l’Inter, ma alla fine sprecano le occasioni a propria disposizione e il risultato è una sconfitta per 1-0. Che non complica le cose in classifica, ma vanifica una serata tutto sommato positiva per i felsinei, a partire da Jerdy Schouten, migliore dei suoi nelle nostre pagellehttps://www.tuttomercatoweb.com/serie-a/le-pagelle-del-bologna-skov-olsen-non-punge-schouten-il-migliore-dei-rossoblu-1516919

. Quanto a Miha, il rammarico non riguarda soltanto l’assenza di uomini gol, che pure avrebbero fatto comodo, ma anche il fatto che Tomiyasu, poi finito KO oggi, abbia giocato contro la Mongolia: “Non faccio il ct, l’ho già fatto, ma ci vuole un po’ di rispetto”. Tra Mancini e Hajime Moriyasu, tecnico del Giappone, non c’è un commissario tecnico che riesca a farlo contento.