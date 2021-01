Il Cagliari fa un altro regalo a Di Francesco: Kwadwo Asamoah è sbarcato in Sardegna

Dopo Nainggolan, Duncan e Calabresi, il Cagliari è pronto ad accogliere un altro rinforzo di spessore per Eusebio Di Francesco. Nella serata di domenica è emersa la trattativa, ieri è stato il giorno dell’arrivo di Kwadwo Asamoah in Sardegna.

Svincolato dopo l’avventura con l’Inter dello scorso anno, il ghanese è partito per Cagliari nel primo pomeriggio di ieri. Per lui le prime ore sull’isola prevedono tamponi per rilevare eventuale positività al Covid, quindi visite mediche e in seguito firma sul contratto. Ricordiamo che il Cagliari potrà eseguire tutti questi passaggi con la dovuta calma, visto che l’esterno è svincolato e quindi in grado di firmare anche dopo la chiusura del mercato dell’1 febbraio.