Il centrocampista, la suggestione Kean, il capitolo uscite: il punto sul mercato del Milan

Il Milan è pronto a dare il via a una vera e propria rivoluzione di mercato. Dopo la cessione di Reijnders al Manchester City, il nome caldo per la mediana è quello di Granit Xhaka. Il centrocampista svizzero del Bayer Leverkusen ha già espresso apertura al trasferimento in rossonero. Il Milan ha intensificato i contatti con l’agente del giocatore e valuta di rilevare il contratto in essere con i tedeschi, alzando l’ingaggio attuale da 2,2 milioni netti. In parallelo, il Leverkusen si è fatto avanti per Malick Thiaw, valutato 20 milioni più bonus dai tedeschi. I due affari, tuttavia, potrebbero procedere su binari separati.

Ma il fronte aperto è doppio. Continua il pressing per Javi Guerra, centrocampista classe 2003 del Valencia. Il club spagnolo ha rifiutato una prima offerta da 20 milioni, chiedendone almeno 25 a causa della quota del 30% spettante al Villarreal. I rossoneri restano fiduciosi e torneranno presto alla carica per accontentare Allegri, grande estimatore del giocatore.

In attacco può prendere quota la candidatura di Moise Kean, reduce da una stagione positiva alla Fiorentina. Allegri lo vorrebbe come punta centrale e il Milan avrebbe già effettuato un primo sondaggio. La clausola da 52 milioni potrebbe essere aggirata con eventuali contropartite tecniche gradite ai viola.



Capitolo uscite: Joao Felix rientrerà al Chelsea, Tammy Abraham non sarà riscattato. In bilico i destini di Pobega e Bennacer, mentre Okafor ha rifiutato offerte dal Brasile preferendo restare in Europa.