Il Crotone vince 2-1 grazie a Ounas. Juric entra in tackle: "Siamo una squadra perdente"

Sulla carta era una partita con pochissime ambizioni da entrambe le parti. Alla fine si è visto comunque un match vero e con diversi spunti interessanti: il posticipo della 36a giornata si chiude con la vittoria del Crotone per 2-1 contro un Verona stanco e demotivato . La squadra di Cosmi ha avuto sicuramente maggiore cattiveria agonistica, su tutti Ounas ha dimostrato il proprio valore nonostante la mancanza di motivazioni. Qualche obiettivo comunque c'era, come quello di evitare l'ultima posizione: i pitagorici hanno portato a casa una vittoria fondamentale e si sono scollati dall'ultimo gradino, ora sarà necessario vincere le ultime due gare per poter salvare l'onore.