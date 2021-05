Il Genoa sbanca il Dall'Ara e si salva. Ma Ballardini non si sbilancia sul futuro

Il Genoa batte il Bologna in trasferta con un gol per tempo e conquista la salvezza matematica. Al Dall'Ara sono i padroni di casa a creare di più, ma la squadra di Ballardini è letale nello sfruttare le occasioni: finisce 0-2 con le reti di Zappacosta e Scamacca su rigore. I due giocatori sono i migliori in campo assieme a Perin che nel primo tempo tiene in piede i suoi. Nel post gara il tecnico Ballardini si dice felice per l'obiettivo raggiunto, ma non si sbilancia sul futuro: "Devo parlare col presidente".