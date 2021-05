Il Milan presenta la nuova maglia. E intanto Pioli prova a fare chiarezza su Ibra e Donnarumma

vedi letture

Il Milan ha presentato la nuova maglia in vista della stagione 2021/2022. Un home kit in cui ovviamente domina il rosso ed il nero, con la larghezza delle strisce reinterpretata rispetto al recente passato. Poi, l'attenzione si è spostata in sala stampa dove il tecnico Stefano Pioli ha presentato la sfida contro il Torino. Una partita fondamentale in ottica Champions League, che i rossoneri dovranno affrontare senza Zlatan Ibrahimovic: "Ha subito una lieve distorsione al ginocchio, sicuramente non ci sarà domani e domenica. Vediamo poi le sue condizioni la prossima settimana", ha spiegato Pioli.

Tutte le parole di Stefano Pioli in conferenza stampa, CLICCA QUI

L'incontro coi giornalisti è servito però anche per provare a fare chiarezza sul futuro di Gigio Donnarumma, ancora alle prese con un complesso rinnovo di contratto: "E' concentrato sul Torino, poi sul Cagliari e infine sull'Atalanta. Il 24 maggio si tireranno le somme su tutta la stagione e sulle scelte future di qualcuno di noi".