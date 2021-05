Quale futuro per Donnarumma? Pioli: "Il 24 maggio si tireranno le somme sulle scelte future"

Con la vittoria contro la Juve Donnarumma è più vicino al rinnovo col Milan? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Stefano Pioli, allenatore del Milan che ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Torino valida per la 36esima giornata di Serie A: "Gigio è un professionista, punto - ha detto -. Attaccatissimo al nostro momento e alla nostra situazione. E' concentrato sul Torino, poi sul Cagliari e infine sull'Atalanta. Il 24 maggio si tireranno le somme su tutta la stagione e sulle scelte future di qualcuno di noi. Sappiamo di aver vinto una gara importante, siamo quindi tutti concentrati sulla gara di domani".

Donnarumma e Ibrahimovic, quale il loro impatto?

"Si gioca di squadra, si vince e si perde di squadra. Poi è chiaro che se le prestazioni e le motivazioni dei singoli aumentano di valore aumenta anche il valore della squadra. In questo momento non ci deve essere un singolo che determina una stagione ma un collettivo che lavora in una certa direzione, conta solamente questo".

