Il Parma chiude al "Tardini" con l'ennesima sconfitta: D'Aversa avrà ancora una chance?

Il Parma perde ancora, per l'ottava volta di fila, e saluta il "Tardini" con uno score che fa spalancare gli occhi: solo due vittorie in diciannove partite. Il Sassuolo è troppo forte e i crociati, ancora una volta con numerose assenze, crollano nella ripresa. Steccano alcuni giovani, dal talentuoso Dierckx all'esterno Busi, mentre brilla Hernani, tra i più positivi della stagione. Il Parma scende in Serie B con tanti interrogativi, tra cui quello sul tecnico che proverà a riportare in A i crociati. Sarà ancora D'Aversa? L'allenatore del Parma ha lasciato la porta aperta, ma nelle prossime settimane il club prenderà la sua decisione.