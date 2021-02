Il pranzo non va di traverso, ma il Benevento sfiora la vittoria: un punto al sapore di rammarico

Ci va vicino, ma non vince. Il Benevento sfiora il successo casalingo contro la Sampdoria, ma si deve accontentare di un pareggio per 1-1. Visto l’avversario, poco male per Filippo Inzaghi, che ci ha anche tenuto a ricordare come i liguri abbiano battuto poco tempo fa l’Inter 2-0. Vista la partita, il rammarico è inevitabile: nonostante una prima frazione di gara meglio giocata dagli avversari, i giallorossi ne hanno preso il controllo durante il secondo tempo, trovando il vantaggio firmato dall’ex Gianluca Caprari (qui le pagelle della gara) e poi sfiorando il raddoppio. Bravo Audero, non irreprensibile invece sull’1-0 dei sanniti, vittoria mancata e sfumata sotto i colpi dei cambi di Ranieri, che sceglie meglio nella più ampia rosa a propria disposizione. Un passetto in avanti verso la salvezza, sempre più un obiettivo concreto per il Benevento, che gioca senza paura di fronte a tutti e a volte meriterebbe anche di più. Come oggi pomeriggio: il pranzo non è andato di traverso a SuperPippo, ma poteva chiedere di più.